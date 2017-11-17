В Россию привезли спецверсию пикапа Mitsubishi L200 Black Line

На российский рынок вышла специальная версия популярного японского пикапа Mitsubishi L200 Black Line. Согласно сообщению пресс-центра автопроизводителя, за такую версию россиянам придется отдать от 2 242 000 рублей, а сборка пикапа налажена на заводе Mitsubishi в Таиланде.

Mitsubishi L200 Black Line построили на базе комплектации Intense. Под капотом машины разместился 2,4-литровый турбодизельный агрегат с отдачей в 181 лошадиную силу. Он функционирует в тандеме с МКПП и полным приводом Super Select 4WD.

Пикап получил кузов окрашенный в черный цвет, а также черную радиаторную решетку, черные колесные диски и черны задний бампер. Помимо того спецверсию оборудовали светодиодными ДХО, биксеновыми фарами и системой бесключевого доступа KOS с кнопочным зажиганием.

В России автолюбители смогут приобрести стандартную версию пикапа Mitsubishi L200 с 2,4-литровым дизелем с мощностью 154 и 181 л.с. Отныне все комплектации российской версии пикапа оборудованы системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Пикап россиянам обойдется от 1 779 000 до 2 453 000 рублей.