УАЗ готовит особую "хардкорную" версию "Патриот"

УАЗ вскоре презентует новую спецверсию для внедорожника "Патриот". Новинка будет представлена во время официального события, приуроченного к старту внедорожных соревнований "Ладога Трофи", который запланирован на 26 мая этого года.

Гонки "Ладога Трофи" пройдут с 26 мая по 3 июня около Ладожского озера в Ленинградской области. Стоит отметить, что данное событие является самым масштабным в мире соревнованием, связанным с преодолением бездорожья. Маршрут гонки расположился на 1200 километрах трассы, среди которых около 400 километров - сложные участки с серьезным бездорожьем.

Отечественные машины УАЗ "Патриот" уже не один год побеждают в данном соревновании, показывая наилучшие характеристики и преодолевая даже самые серьезные участки. Компания специально приготавливает автомобили, которые оснащаются особыми функциями и обвесом. Очень часто такие машины вызывают интерес у автолюбителей и потому УАЗ выпустил спецверсию, построенную на основе раллийного автомобиля.

Экспедиционная версия УАЗ "Патриот" встала на конвейер в прошлом месяце. Данный вариант является первой подобной модификацией внедорожника и добавляет набор опций для водителя, два уникальных оттенка и эксклюзивную навигационную систему. Кроме того, новинка оснащена набором для дальних поездок.