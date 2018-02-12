Lego выпустит копию Bugatti Chiron

На страницах специализированных порталов, еще в январе 2018 года появилась информация о сотрудничестве Lego и Bugatti для разработки гиперкара Bugatti Chiron. Отмечается, что игрушечный французский спорткар будет представлен 1 июня нынешнего года.

В сети Lego опубликовала небольшое тизерное изображение Bugatti Chiron, где гиперкар покрыт черной тканью. На снимке можно увидеть переднее колесо, небольшую часть бампера и начало дверного порога. Просмотрев тизер, можно узнать только то, что это комплект Lego Techic. Он предназначен для наиболее престижных проектов Lego, для которых разрабатываются уникальные компоненты. Некоторые авто из Lego Techic даже оснащаются электромоторами и пневматическими элементами.

Нужно сказать, что данный конструктор не предназначен для его использования детьми. Такой же комплект создали специалисты Lego для старинного спорткара Porsche 911 GT3 RS. Он состоит из 2 704 компонента, а собирается он в течение шести часов.

Также Lego представила и игрушечную копию спорткара McLaren 720S. Его собрали из 267 300 элементов, выполненных из пластмассы. Копию собирали шесть человек в течение 2 000 часов.