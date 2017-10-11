Инженер из Уфы превратил ГАЗ 24 1970 года в лоурайдер Dolares pl Sueno

Мода на лоурайдеры дошла до Уфы, и одни из местных инженеров решил тюнинговать советскую «Волгу». В результате у энтузиаста получился стильный автомобиль, который заставит обернуться каждого, мимо кого он проедет.

Речь идет о модели ГАЗ 24 1970 года выпуска, попавшей в руки умелому уфимцу. Он не просто восстановил «Волгу», а превратил ее в мощный лоурайдер, моторный отсек которого занял агрегат V8 от Chevrolet объемом 5.0 л. За счет этого мотора машина не только стала быстрее и динамичнее, но и получила «правильное» звучание.

Главной особенностью тюнингованной «Волги» стала гидравлическая подвеска Black Magic. Она позволяет автомобилю раскачиваться и подпрыгивать. Кроме того, автомобиль оснастили колесными дисками на 72 спицы с центральной гайкой. Агрегат машины укомплектован автоматической трансмиссией. ГАЗ 24 1970 Dolares pl Sueno имеет заниженный дорожный просвет, хромированные детали экстерьера и мощный сабвуфер.