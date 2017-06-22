Hyundai представила обновленный кроссовер Creta

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai официально презентовала свой рестайлинговый кроссовер Hyundai Creta, ориентированный на индийского потребителя. Стоит сказать, что данный автомобиль является хитом продаж в России.

Новинку обустроили пересмотренным передним бампером, переделанными фарами, иными противотуманными осветителями, 16- и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, обновленной радиаторной решеткой, аналогичной той, которая замечена на модели, предназначенной для КНР. Следует сказать, что в Китае этот паркетник называют Hyundai ix25 и обновлялся он в прошлом году. Помимо всего палитра цветов кузова пополнилась новыми оттенками: оранжевым и ярко-синим. За доплату можно получить двухцветную раскраску, когда верх и стойки получили черный цвет, а кузов окрасили в белый или оранжевый оттенок.

В интерьере индийской версии Hyundai Creta следует выделить кресла с обшивкой из новой ткани с оранжевыми мотивами, селектор трансмиссии получил оранжевый декоративный элемент. Топовые версии кроссовера оснащаются круиз-контролем, электрорегулировками передних сидений, электролюком и беспроводной зарядкой для мобильных гаджетов.

В моторном отсеке рестайлингового Hyundai Creta разместился 1,6-литровый атмосферный агрегат с отдачей 123 лошадиные силы. Помимо них предусмотрены 1,4- и 1,6-литровые турбодизели с мощностью 90 и 128 «лошадок». Они работают в тандеме с 6-ступенчатой МКПП и 6-секционной АКПП. За обновленный Hyundai Creta индийцы отдадут от 944 000 рупий, что равняется 859 000 рублей по нынешнему курсу.