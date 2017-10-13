Дизельный Mercedes-Benz G-Class выйдет через полгода

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class с 2,9-литровым дизельным агрегатом начнет выпускаться с декабря 2018 года. А вот в автосалонах европейских дилеров дизельные Mercedes-Benz G-Class появятся весной следующего года.

Внедорожник Mercedes-Benz G350d 4Matic получит такой же двигатель, что и новые Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Benz CLS. Это будет 2,9-литровый агрегат, выдающий 286 и 340 лошадиных сил. Вероятно, Mercedes-Benz G-Class обзаведется более производительным мотором, генерирующим 340 «лошадок».

На рынке новый дизельный Mercedes-Benz G-Class ожидается в марте 2019 года, а пока можно оформить предзаказы на бензиновый Mercedes-Benz G500, под капотом которого разместился 8-цилиндровый 4-литровый 422-сильный агрегат. За новый внедорожник россиянам придется выложить 8 950 000 рублей. За эту сумму отечественный автолюбитель купит полноценный рамный внедорожник с системой постоянного полного привода и тремя блокировками дифференциалов.

Новый Mercedes-Benz G-Class дебютировал в январе текущего года на автосалоне в Детройте. Серийная сборка новинки началась в мае на австрийском автозаводе Magna Steyr.