Новый кроссовер Audi Q8 показали на видеотизере

Немецкий премиальный автобренд Audi, подконтрольный концерну Volkswagen, обнародовал на просторах интернета видеоролик на котором представили фрагмент с новым полноразмерным кроссовером Audi Q8. Отмечается, что ролик выложили на официальном канале Audi Media TV на популярном видеохостинге YouTube.

Интересен тот факт, что на видео новый Audi Q8 представлен в оранжевом цвете. Обычно такой оттенок применяется исключительно для «заряженных» машин. Также стоит сказать, что новый Audi Q8 очень похож на прототип Audi Q8 Sport, показанный весной минувшего года. Это свидетельствует о том, что новый Audi Q8 выйдет на рынок сразу в спортивной версии, а затем выйдет и полноценный вариант Audi Q8 RS, разработанный специалистами Audi Sport.

Следующие выпуски видеотизеров о Audi Q8 обнародуют на просторах интернета 24 мая, 28 мая, 1 и 5 июня нынешнего года. Последний появится в сети в дни автомобильного саммита в КНР, где публика сможет увидеть Audi Q8.