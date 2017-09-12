Datsun on-DO и mi-DO подорожали на 10-12 тыс. рублей

Специалисты исследовательского портала «АВТОСТАТ» проанализировали цены на новые автомобили в России и установили, что машины японского бренда Datsun, подконтрольного компании Nissan, поднялись в цене на 10 000 - 12 000 рублей. Подорожание коснулось всех версий седана Datsun on-DO и хэтчбэка Datsun mi-DO.

За начальную версию седана Datsun on-DO, который получил под капот 1,6-литровый 87-сильный мотор, работающий в паре с МКПП, придется отдать 461 000 рублей (+10 000 рублей). За топовый вариант исполнения авто россиянам придется раскошелиться на 636 000 рублей.

Хэтчбэк Datsun mi-DO подорожал на 12 000 рублей. Его базовая модификация обойдется россиянам в 536 000 рублей. Максимальная модификация машины теперь стоит 673 000 рублей.

Нужно сказать, что прежнее повышение ценников на машины Datsun было зафиксировано в январе нынешнего года. Согласно информации, предоставленной «АВТОСТАТ», за четыре месяца 2018 года в РФ дилерские центры смогли сбыть 6 356 машин, что на 16% меньше показателей аналогичного периода 2017 года.