В Румынии представили новый Dacia Duster на гусеничной тяге

На румынской выставке BSDA, которая посвящена технике для военных и спецслужб, представили специальную версию нового кроссовера Dacia Duster. Новинку перевели на гусеничную тягу.

Инженеры бренда заявили, что новый гусеничный Dacia Duster предназначен для применения в сельском хозяйстве, медицинских службах и гостиничной сфере. Перевод стандартной версии кроссовера на гусеничную тягу будет стоить 10 700 евро, а такие работы займут у конструкторов не больше одного часа.

В Европе Dacia Duster предлагается с 1,6-литровым атмосферным агрегатом с производительностью в 115 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 1,2-литровый двигатель с отдачей 125 лошадиных сил. Еще кроссовер обустроили 1,5-литровым дизелем, выдающим 90 и 110 «лошадок». Премьера нового Dacia Duster прошла минувшей осенью в рамках Франкфуртского автосалона. В России же этот кроссовер известен под именем Renault Duster.

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Ранее сообщалось, что французская компания Renault привезла в РФ ограниченную серию своего кроссовера Renault Duster Dakar. Его выпуск осуществляется на российском заводе бренда, а за него придется выложить от 1 005 990 рублей.