В Перми набирает популярность "крысиный" тюнинг автомобилей

На пермских дорогах все чаще появляются "крысиные" автомобили - машины, тюнингованные в стиле Rat Look, который придает весьма необычный вид. Автомобиль в таком стиле выглядит, как ржавая машина, которая подверглась коррозии.

Автолюбители, которым по вкусу Rat Look, зачастую самостоятельно наносят повреждения и особые наклейки, максимально приближая машину виду, будто она не первый год простояла "в чистом поле".

В Перми владелец ВАЗ-2111 сделал из своего универсала настоящего "вестника ржавчины и коррозии", окрасив весь кузов под ржавчину, удалив левое переднее крыло и установив особые колесные диски. Rat Look принимается общественность по-разному, некоторым такой стиль нравится, другие не могут понять, зачем тратить средства на то, что природа может сделать самостоятельно. Есть и те, кто категорически против такого "тюнинга", считая это издевательством над машиной.

Напомним, Rat Look впервые появился в Калифорнии, когда дизайнер Джим Джейкобс нанес на ржавый кузов хот-рода Ford Phaeton 1928 бесцветный лак.