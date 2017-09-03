Королева подарила принцу Гарри на свадьбу уникальный Jaguar E-Type Concept Zero

После церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл новоиспеченные молодожены уехали из Виндзорского замка на британском электрокаре Jaguar E-Type Concept Zero. Автомобиль стал свадебным подарком королевы.

На автомобиле появился номерной знак с датой свадебного торжества - E190518. На родстере принца Гарри уже заострили внимание, несмотря на то, что еще не стартовало его серийное производство. Под капотом разместился электромотор с отдачей в 299 «лошадок». Данный электромобиль презентовали в 2017 году в Лондоне, тогда же представители бренда пообещали, что к 2020 году все автомобили марки будут электрифицированы.

Jaguar E-Type Zero разработали на базе родстера Jaguar E-Type 1960-х годов. Множество деталей для электрокара инженеры взяли от Jaguar I-Pace. Дальность хода нового электрокара достигает 270 км, а до первой «сотни» машина разгоняется за 5,5 секунды при предельной скорости в 240 км/ч. За электрокар придется выложить 350 000 фунтов стерлингов, что составит 29 200 000 рублей по текущему курсу.