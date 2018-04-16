Buick презентовала "убийцу" Kia Rio и Hyundai Solaris

Автомобилестроительная компания Buick накануне презентовала изображение нового седана Excelle, который должен стать главным конкурентом Kia Rio и Hyundai Solaris. Стоит отметить, что серийная модель уже представлена на китайском автомобильном рынке.

В основу новинки легло переработанное шасси от Chevrolet Lacetti, которое обеспечило довольно крупные габариты (4468х1756х1469 миллиметров). Под капотом расположился 1,3-литровый двигатель, генерирующий 107 лошадиных сил. Помимо него, доступен 116-сильный 1,0-литровый силовой агрегат, работающий совместно с пятиступенчатой МКПП, либо же бесступенчатым вариатором. Оби коробки передач передают крутящий момент исключительно на переднюю ось, полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.

Среди оснащение автомобиля можно выделить такие системы, как ABS, EBD, систему удержания в полосе, кондиционер, несколько подушек безопасности и мультимедийную систему с сенсорным экраном. В топовых вариантах можно отметить климат-контроль, систему помощи при парковке и 16-дюймовые "катки". В Китае продажи стартуют летом текущего года, а стоимость составит 80 тысяч юаней, что эквивалентно 776 тысячам рублей.