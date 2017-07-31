Tesla Model 3 Performance представлен в конфигураторе

Первоначально электрический седан Tesla Model 3 предлагали в двух версиях по дальности хода (354 и 499 км) и с тремя вариантами приводов. А вот недавно в пресс-центре Tesla объявили о выходе новой скоростной версии седана Tesla Model 3 Performance.

Новая модификация электроседана обустроена черно-белым салоном, который пока не предлагается для всех остальных версий Tesla Model 3. Полноприводный механизм теперь можно заказать как функцию, за которую придется отдать 5 000 долларов. Сам же седан Tesla Model 3 Performance обойдется в 54 000 долларов. Кроме высокопроизводительного мотора, отдача которого держится в секрете, новинка оснащается инверторами, выполненными с использованием карбида кремния. Такие компоненты получили высокий КПД и приспособлены к высоким температурам.

До первой «сотни» седан Tesla Model 3 Performance разгоняется за 3,5 секунды, а предельная скорость авто достигает 249 км/ч.

Ранее Илон Маск рассказывал о полноприводном седана Tesla Model 3 с двумя моторами. Отмечается, что такой автомобиль сможет перемещаться, если даже один из двигателей придет в негодность. Автомобиль обойдется в 78 000 долларов.