В Израиле презентовали военный вездеход Mantis

Израильские специалисты презентовали публике бронированный внедорожник Mantis. Особое внимание уделили тому, чтобы максимально обезопасить салон. Кроме того, вездеход получил нестандартный стиль оформления экстерьера.

Генеральный директор компании Carmor Эйтон Зайт прокомментировал данную разработку. На сегодняшний день рынок военной техники полнится машинами разных групп. Наиболее популярными признаны транспортные средства весом 9 тонн. Именно в эту группу и входит вездеход Mantis.

В Израиле внедорожник планируют использовать для разведки, командования, преодоления сложного бездорожья и других подобных перемещений. Автомобиль стал не только защищенным от внешних ударов, но и надежнее. Благодаря сравнительно небольшому весу, вездеход стал более маневренным и динамичным. В качестве силовой установки автомобиль оснащен 6,8-литровым V6, способным генерировать 360 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 6-скоростной автоматической трансмиссией.