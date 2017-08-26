Обновленный кроссовер JAC S7 уже доехал к дилерам

Обновленный JAC S7, который был представлен еще прошлой весной, уже попал в руки дилеров. Новинка получила передовое оснащение, несколько силовых агрегатов и стильный дизайн.

Оснащение нового JAC S7 пополнилось переработанной системой Safety Plus, которая совмещает адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение. Что касается силовой части, то кроссовер может похвастаться двумя новыми турбированными двигателями: 1,5-литровым 174-сильным агрегатом и 2,0-литровым мотором, генерирующим 190 лошадиных сил. Оба двигателя работают в тандеме с 6-ступенчатой механической коробкой передач, также доступна аналогичная роботизированная трансмиссия.

Среди прочего оснащения можно отметить панорамную крышу, оснащенную люком, 19-дюймовые легкосплавные "катки", систему двухзонного климат-контроля и множество электронных помощников водителю. Стоимость JAC S7 на китайском автомобильном рынке составит 109 800 юаней, что эквивалентно 1 071 285 рублей по текущему курсу.