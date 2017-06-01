В Воронеже дорожники замуровали мешавшую ремонту «ГАЗель»

Жители Воронежа обсуждают в соцсетях замурованную в асфальте «ГАЗель». Транспортное средство мешало дорожным работам, благодаря чему стало «героем интернета».

В Воронеже на улице Героев Стратосферы рабочие не смогли завершить укладку асфальта из-за того, что на дороге стоял грузовик «ГАЗель». За это дорожники решили наказать водителя машины, и заблокировали ее колеса свежим асфальтом.

На дороге было видно, что ведутся работы по укладке асфальта, однако это не остановило водителя «ГАЗели» перед тем, чтобы припарковаться, за что его и наказали. В интернете были представлены фотографии грузовика, на которых видно, что он, вероятно, сможет выбраться с «ловушки».

Фотографии «ГАЗели» вызвали неоднозначную реакцию у публики. Некоторые пользователи интернета поддержали поступок рабочих. Другие же заступились за автомобилиста, написав в комментариях под снимками, что он мог сильно спешить, и потому оставил машину. Кроме того, один из юзеров написал, что дорожникам просто завидно, что у них нет такой «ГАЗели», и поэтому они ее замуровали.