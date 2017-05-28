Воронежские цены на топливо поразили жителя Ставрополя

Водитель из Ставрополя, приехавший в Воронеж, был возмущен ценами на топливо. По его словам, пропан в Ставрополе он покупал почти на 4 рубля дешевле.

Приезжий автомобилист не ожидал, что в Воронеже за газ придется заплатить 20 рублей. Чтобы высказать свое недовольство, житель Ставрополя опубликовал несколько постов в воронежских пабликах в соцсетях.

Водитель поинтересовался, как местным жителям живется с такими ценами. Воронежцы, привыкшие к цене, как всегда шутливо ответили на замечание. Некоторые комментаторы заверили, кто бутан в Воронеж поставляют из Малайзии. Другие же поддержали мысль возмущенного автомобилиста и отметили, что не удивятся, если цены вырастут еще. Ранее был опубликован мем, в котором Терминатор, герой американского боевика, пришел в шок от цен на бензин в Воронеже.