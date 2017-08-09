Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen снимает с производства седан Passat 206TSI R-Line. Заменой бензинового Passat станет Arteon 206TSI с такой же силовой установкой.

Менеджер по работе с общественностью австралийского подразделения Volkswagen Курт МакГиннесс подтвердил изменения, сославшись на введение четырехдверного купе Arteon, как причину снятия Passat 206TSI R-Line с производства.

Стоит отметить, что не только австралийский Passat потерял 2,0-литровый турбированный агрегат мощностью 280 лошадиных сил, разделенный с Golf R: на внутреннем германском рынке также произошли подобные изменения. Автопроизводитель сообщает, что Volkswagen Passat 206TSI R-Line пропадет вскоре со всех рынков.

Что касается замены Passat 206TSI R-Line, то ею станет Arteon 206TSI R-Line, стоимость которого начинается с 65 490 долларов (4 076 271 рублей), что на 7 000 долларов дороже, чем уходящий седан Passat с такой же силовой установкой. При этом, универсал Passat 206TSI R-Line по-прежнему доступен для покупки, однако его стоимость поднялась до 60 490 долларов, что эквивалентно 3 765 058 рублей.