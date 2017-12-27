В Geely рассказали о новинках для рынка России

В пресс-службе Geely Motors рассказали, что вскоре на автомобильном рынке России дебютирует обновленный внедорожник Emgrand X7. Также планируется выпуск нескольких новых моделей.

Китайская автомобильная компания Geely вскоре представит публике обновленный Emgrand X7. К сожалению пока неизвестно, когда ждать премьеры кроссовера. На данный момент бестселлером бренда на российском авторынке является Geely Atlas. Автомобиль доступен в трех комплектациях: Standard, Comfort и Luxury.

Базовая версия кроссовера оснащена силовой установкой объемом 2 литра, способной генерировать 139 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-диапазонная механическая коробка передач. В максимальной комплектации установлен 2,4-литровым мотор отдачей 148 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической трансмиссией.