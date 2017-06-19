В Ростовской области умельцы создали "непотопляемый" внедорожник "Нива"

В Ростовской области владелец отечественной «Нивы» переработал свой автомобиль. Обновленному внедорожнику теперь нипочем даже водные преграды. Умельцы сняли видео, на котором автолюбители тестируют «плавучую» машину.

В одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как доработанная «Нива» едет по достаточно большой глубине и не тонет. «Непотопляемый» автомобиль переделали умельцы из Ростовской области.

https://vk.com/video-104083518_456242224

Доработать еще нужно салон автомобиля. На видео показано, что во время тестовой поездки в него протекала вода. Это не остановило автолюбителей, и они довезли свое детище до конца «трассы». Напомним, что в «Ниве» видят «плавательный» потенциал не только жители Ростовской области. Ранее в Воронеже запечатлели отечественный автомобиль со шкалой глубины на боковой части.