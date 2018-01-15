В сети показали новый семиместный кроссовер KIA Telluride для РФ

Корейская автомобилестроительная компания KIA выведет на авторынок свой новый 7-местный внедорожник KIA Telluride. Фотографии автомобиля уже появились на просторах интернета, а модель предназначается как для российских, так и для американских автолюбителей.

Сообщается, что через несколько лет внедорожник KIA Telluride может стать флагманом и сможет побороться за клиентов с Ford Explorer, Volkswagen Atlas и Honda Pilot. В салоне машины появятся три ряда сидений, цифровая панель управления и современный мультимедийный центр с внушительным тачскрином.

Вероятно, в подкапотном пространстве нового KIA Telluride разместится 6-цилиндровый мотор объемом 3,3 литра с производительностью в 365 лошадиных сил. Он сможет работать в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Раньше в сети обнародовали фотографии серийного обновленного кроссовера KIA Sportage. Автомобиль засветился на Нюрбургринге без камуфляжа.