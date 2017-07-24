Shelby возобновил производство легендарных Super Snake и Series 1

Компания Shelby возобновила производство легендарных моделей Ford Shelby GT500 Super Snake и Shelby Series 1. Всего соберут лишь десять экземпляров первой модели стоимостью 250 тысяч долларов или 15,5 млн рублей.

Ford Shelby GT500 Super Snake 1967 года был собран в единственном экземпляре для участия в скоростных тестах, а Shelby Series 1 был первой машиной Кэррола Шелби. Компания намерена собрать десять фастбэков Shelby GT500 Super Snake с оригинальными VIN-номерами. Авто получат двигатели V8 с отдачей более 550 «лошадей» и МКПП на четыре ступени.

Возрожденная модель получит дисковую тормозную систему и три полосы на кузове. Возрожденная Shelby Series 1 в кузове монокок получила название Series 2. Дизайн оригинальной модели сохранился, однако авто обзавелось жестким и более легким кузовом из алюминия. Модель обзавелась консольной подвеской и амортизаторами Penske, а также сохранила МКПП на пять скоростей. Моторная линейка будет представлена моторами crate engines V8 объемом 7.0 л и отдачей более 800 л. с.

В базе числятся тормоза Wilwood и спортшины Michelin Pilot Cup 2. Стоимость модели пока не известна, однако каждый год компания будет выпускать четыре Shelby Series 2.Оба масл-кара включат в реестр Shelby в качестве продолжения модельной ленейки. Покупатели помимо легендарных авто получат таблички с автографами Кэролла Шелби и Дона Маккейна.