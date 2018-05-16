На Крымском мосту водители нарушают ПДД ради снимков

16 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, по которому в первые часы работы проехало более тысячи авто. Каждый день по новому сооружению проезжает порядка 20 000 машин, часть водителей нарушает ПДД, чтобы сделать эффектный снимок.

С приближением летнего периода поток машин на Крымском мосту в сторону полуострова продолжает расти, стоит отметить, что на данный момент в Россию едет намного меньше авто. Новое сооружение настолько впечатляет участников движения, что заставляет их нарушать правила дорожного движения.

Некоторые автовладельцы для эффектного снимка останавливаются в арочном пролете, тем самым нарушая ПДД. Представители ГИБДД предупреждают водителей, что за создание помех нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, что за четыре дня по Крымскому мосту проехало более 66 500 машин. Поскольку количество желающих посетить полуостров постоянно растет, губернатор Кубани готовится к пробкам. Вдоль дороги оборудуют места для отдыха и установят торговые будки.