Тюнер Wheelsandmore доработал Bentley Continental 24‍

Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore взялось за доработку особого купе Bentley Continental 24. Автомобиль не только обзавёлся новыми колёсными дисками, но и получил солидную прибавку к мощности.

Компания Bentley выпустила Continental 24 год назад в честь своего участия в гонке «24 часа Нюрбургринга». Производитель собрал 24 экземпляра модели, причём все они отправились на рынок Европы. Этот спорткар многим и так кажется превосходным, однако даже в такой модели тюнеры нашли что улучшить.

Wheelsandmore – ведущий производитель выпускных систем и колёсных дисков, поэтому не удивительно, что Bentley Continental 24 обзавёлся новыми «катками». Речь идёт о 21-дюймовых колёсах 6Sporz², «обутых» в покрышки Pirelli. Также ателье может предложить клиентам 22-дюймовые диски.

Кроме того, тюнеры оптимизировали ПО и оснастили купе высокоэффективной выхлопной системой с клапаном. После доработки двигатель автомобиля стал генерировать 755 лошадиных сил вместо прежних 700. Также Bentley Continental 24 получил пневмоподвеску, позволяющую регулировать высоту автомобиля простым нажатием кнопки.