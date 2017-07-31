ТОП-7 внедорожников, представляющих собой воплощение мощи

Внедорожник с самого начала своей истории привлекают внимание людей по сей день. Эксперты решили показать ТОП-7 «вездеходов», которые, на их взгляд, представляют собой воплощение мощи.

На первом месте оказался Dodge Power Wagon. Речь идет о современной копии внедорожника, существующей в единственном экземпляре.

Второе место занимает Toyota Mega Cruiser. Слово «мега» в названии внедорожника уже говорит само за себя. Стоит сказать, что этот автомобиль очень похож на Hammer.

Третье место в ТОП-7 занимает Spyker D12 Peking to Paris. Крайне необычной формы автомобиль смахивает на гибрид седана и внедорожника.

На четвертом месте расположился отечественный Комбат Т98 Люкс. Бронированный внедорожник российского производства оснащен настолько, что может стоить пару миллионов долларов.

На пятом месте ТОП-7 расположился Hammer H1. Легендарный внедорожник уже не выпускается, но до сих пор ценится автолюбителями.

На шестой строчке рейтинга расположился Jeep Wrangler. Эта машина также считается легендой среди внедорожников. Более того, она до сих пор выпускается, меняет поколения и улучшается.

Замыкает ТОП-7 культовый Mercedes-Benz G-Class. Машина представляет собой сочетание роскоши, мощи, надежности и немецкой практичности.