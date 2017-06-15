Volkswagen показал пять необычных прототипов в США

Volkswagen презентовал пять концептов, которые были созданы на основе серийных машин с применением некоторых идей любителей бренда. Новинки показали публике на выставке SOWO в штате Джорджия.

Шоу-кар Volkswagen Golf R Abstract покрыт уникальной камуфляжной плёнкой. Кроме того, автомобиль может похвастаться особыми дисками, юбками по бокам, четырьмя патрубками выпускной системы и заниженным на 2,5 см дорожным просветом.

Второй концепт под названием SoCal основывается на Volkswagen Jetta R-Line 2019. Машина получила крышу глянцевого чёрного цвета, желтые корпуса зеркал и колёсные диски белого цвета. Также автомобиль оснастили системой ST XTA от KW, помогающей занижать его на 7,62 см.

Кроссовер Volkswagen Tiguan R-Line Aero наделили пневмоподвеской, благодаря которой появилась возможность уменьшать клиренс на 12,2 см. В плане дизайна машина примечательна 20-дюймовыми чёрными колёсами и особым камуфляжем.

В свою очередь Volkswagen Arteon R-Line Highlight получил подвеску Ultra Low Coil Overs и колёсные диски на 20 дюймов. Кузов лифтбека покрыли флуоресцентной плёнкой жёлтого цвета.

Кроме того, Volkswagen привёз на мероприятие прототип Atlas Tanner Foust SEMA, оснащённый большими колёсами, расширенными крыльями экспедиционной решёткой и дополнительной светотехникой.