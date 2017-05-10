20 мая в Барнауле проходит Фестиваль Лимузинов

В Воскресенье, 20 мая в Барнауле впервые организовали Фестиваль Лимузинов. Торжество началось в с 12:00 в Парке спорта А. Смертина, где каждый желающий может сделать несколько фото на память.

Помимо выставки лимузинов в 16:00 в Барнауле стартовала колонна. Водители необычных автомобилей проедут по улицам города. Старт колонны прошел в Парке спорта А. Смертина, который находится на ул. Энтузиастов, а маршрут включает центральные дороги города.

В рамках первого в городе Фестиваля Лимузинов жители смогут познакомиться историей данного вида транспорта, сфотографироваться с авто. Кроме того Фестиваль Лимузинов предполагает и поездку в одном из представленных лимузинов, однако она достанется лишь победителю специального конкурса.

Согласно заявлению организаторов фестиваля, подобное мероприятие состоялось впервые не только в Барнауле. Торжество признано первым Фестивалем Лимузинов в России. В рамках мероприятия было представлено 12 лимузинов и других люксовых авто.