Составлен ТОП-10 надежных кроссоверов премиум-класса

Автоэксперты Consumer Reports и JD Power проверяют надежность авто, опрашивая реальных владельцев. В этот раз был составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов премиального класса, основываясь на данных 2018 года.

Респондентам Consumer Reports и JD Power предлагают содержательные анкеты с большим количеством вопросов по определенной модели. Основываясь на отзывах потребителей возглавил ТОП-10 самых надежных кроссоверов премиального класса – Acura RDX, благодаря отсутствию неисправностей.

Тройку лидеров замкнули кроссоверы Audi Q3 и Q5, которые уступили из-за мелких проблем с эксплуатацией, однако все равно признаны надежными. Следом идет две модели премиум-класса другого бренда – BMW X3 и BMW X1. Кроссоверы не только надежные но и популярны в Европе и США. А за ними в рейтинге оказался флагманский Х5.

Следом идет Buick Encore, который специалисты Consumer Reports оценили значительно выше. За ним идет флагманский Lexus RX, который является самым популярным кроссовером премиум-класса, и Lexus NX. Замыкает ТОП-10 самых надежных кроссоверов премиального класса Porsche Macan.