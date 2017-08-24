Опубликован ТОП-10 наиболее популярных японских кроссоверов в России

Аналитики агентства «Автостат Инфо» назвали десять самых продаваемых в России кроссоверов и внедорожников японских марок в I квартале нынешнего года. Открывает рейтинг Toyota RAV4, чьи продажи в годовом сравнении сократились на 9,7% или до 6 262 единиц.

Кроссовер Nissan X-Trail за отчётный период приобрели 4 960 российских автолюбителей (+27,8%), что позволило ему занять второе место в рейтинге. На третьей позиции разместился Nissan Qashqai с 4 591 реализованным авто, что на 18,7% больше, чем годом ранее.

Замкнули ТОП-5 Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander, чьи продажи выросли до 4 398 (+21,5%) и 4 308 (+50%) единиц соответственно. Также в «десятку» самых популярных японских SUV попали Toyota Land Cruiser (3 275 ед.; +47%), Nissan Terrano (2 864 ед.; +14%), Mitsubishi Pajero Sport (1 741 ед.; +631%), Lexus NX (1 629 ед.; +36,3%) и Lexus RX (1 525 ед.; -13%).

В целом продажи кроссоверов и внедорожников на российском рынке в январе-марте увеличились на 24,5% и достигли 152 600 авто.