Илон Маск рассказал о полноприводной Tesla Model 3 с двумя моторами

Илон Маск, генеральный директор и основатель всемирно известной компании по производству электрокаров заявил, что была разработана Tesla Model 3 с приводом на все колеса, оснащенная двумя моторами.

По словам директора Tesla автомобиль будет продолжать движение, даже если один из двигателей выйдет из строя. Илон Маск протестировал машину и получил потрясающие впечатления от езды на ней. Модель можно будет приобрести за 78 000 долларов.

До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Максимум скорости модели – 250 км/ч, а без дополнительной подзарядки автомобиль проедет около 500 километров. Илон Маск написал, что в своей ценовой категории полноприводная Tesla Model 3 конкурирует с BMW M3, однако Model 3 быстрее, динамичнее и приятнее в управлении. Директор Tesla рассказал, что один двигатель будет расположен в передней, а второй в задней части автомобиля.