Владимир Ефимов: в Москве к 2020 году ожидается появление беспилотных авто на производствах

В ближайшие три года столичные производства могут обзавестись беспилотными автомобилями. Такую информацию со ссылкой на главу московского ДЭПИР Владимира Ефимова сообщает РИАМО.

Как отметил чиновник, каждый год в столице РФ силами предприятия «Рено Москва» производится порядка ста тысяч автомобилей ежегодно. В начале 2018 года столичное правительство подписало соглашение с автопроизводителем, предусматривающее направление в ближайшие три года инвестиций (около 7 млрд. рублей) с целью повышения производственных объемов на 20%. Владимир Ефимов подчеркнул, что соглашением предусмотрено расширение модельного ряда за счет запуска беспилотных автомобилей для производственных предприятий.

Владимир Ефимов также уточнил, что свыше десяти процентов авто, которые создаются «Рено Москва» идет на экспорт в другие страны. Также произведенные на территории Москвы машины поставляются в другие субъекты РФ.



