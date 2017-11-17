Мисс Беларусь-2018 вручили ключи от новенького Geely Atlas

Марие Василевич, «Мисс Беларусь-2018» вручили ключи от кроссовера Geely Atlas. По словам победительницы шоу, она и сама давно откладывала деньги на покупку автомобиля, однако девушка не ожидала, что получить машину поможет подиум.

Главный приз победительнице «Мисс Беларусь-2018» вручили представители китайской марки Geely. Кроссовер был собран в Белоруссии на предприятии «БелДжи». Автомобиль получил фирменный дизайн кузова, стильные фары, изящное оформление салона и мощную силовую установку.

Кроссовер оснащен разнообразными системами безопасности и помощи водителю, информационно-развлекательной системой и функцией очистки воздуха в салоне. Напомним, самая укомплектованная версия получила под капот 2,4- литровый мотор, способный генерировать 148 лошадиных сил. Предложена как автоматическая, так и механическая трансмиссия.