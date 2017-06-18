Ford совместно с M-Sport WRT разработал спортивный фургон для ралли

Ford представила публике раллийный фургон, который был разработан совместно с M-Sport World Rally Team. Необычный фургон MS-RT Transit Custom можно будет приобрести за 32 995 фунтов стерлингов. Модель доступна пока только на автомобильном рынке Великобритании.

Представители американского бренда Ford рассказали о разработке спортивного фургона. Известно, что автомобиль будет построен на основе архитектуры Transit Custom. Специалисты внесли некоторые изменения, придающие машине спортивного стиля. Салон автомобиля может быть выполнен как в кожаном, так и в замшевом исполнении.

Для MS-RT Transit Custom был специально разработан иной передний бампер. Автомобиль получил модернизированную радиаторную решетку, оснащенную противотуманными огнями. На задней части кузова размещен спойлер. Фургон оснащен 2,8-литровым мотором, способным генерировать 168 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-скоростная автоматическая или механическая КПП.