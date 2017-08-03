Озвучен ТОП-10 автомобилей, провалившихся на рынке США

Автопроизводителям все сложнее угодить «переборчивым» американским покупателям. Даже автомобили, разработанные специально для автомобильного рынка США, не всегда имеют там успех. Специалисты-аналитики составили список моделей, которые не смогли покорить авторынок Соединенных Штатов.

Американский потребитель довольно специфичен. Крупные автомобильные компании, в старании подстроится под их желания, не всегда имеют успех. Жители США могут простить машине маленькую технологическую наполненность. Сложно угодить и их представлению о том, как должен выглядеть дизайн автомобиля. Не оценят американцы и неоправданно завышенных цен.

Например, Lexus HS 250h, по мнению покупателей в США, получил неудобный маленький салон и завышенную цену. Пикап Toyota T100 не обрел популярности на автомобильном рынке Соединенных Штатов из-за отсутствия в моторном ряде восьмицилиндрового двигателя и маленьких размеров. Acura ZDX отличился интересным стилем дизайна, однако тоже не смог завоевать авторынок США. В список неудавшихся на американском рынке также вошли Subaru Baja, Volkswagen Routan, Suzuki XL7, Nissan Murano CrossCabriolet, Chrysler TC by Maserati, Peugeot 505 и Yugo GV.