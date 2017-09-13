BMW показала на видео новое купе 8 Series M850i

Компания BMW презентует новое купе 8 Series M850i уже в следующем месяце – 15 июня. Пока баварский бренд поделился видеозаписью с будущим автомобилей, в которой снялись руководители проекта.

В видео глава проекта 8 Series Маркус Флаш отметил, что новинка разрабатывается на базе трекового авто M8 GTE. По словам Йоса Ван Эса, руководителя отдела шасси, новое купе будет оснащаться полноуправляемой ходовой частью, а в качестве опции предложат активный стабилизатор поперечной устойчивости.

При этом задний дифференциал с ограниченным скольжением позволит передавать больше тяги на заднюю ось, чтобы автомобиль в нужные моменты чувствовался как заднеприводный. Руководитель добавил, что купе, которое станет конкурентом Aston Martin DB11, по характеру будет напоминать Porsche 911.

Под капотом BMW 8 Series M850i установят битурбированный 8-цилиндровый мотор, способный генерировать 530 лошадиных сил, что подтверждает пресс-релиз. Новый агрегат заменит мотор серии N63, у которого существуют проблемы с прегревом турбин.

Другой официальной информации о новом двигателе пока нет. Предположительно его объем составит 4,4 литра. Напомним, пару дней назад BMW опубликовала тизер беспилотного электромобиля, который планируется выпустить в 2021 году.