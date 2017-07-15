Названы 10 кроссоверов, которые доставляют владельцам много проблем

Сегодня кроссоверы и внедорожники занимают существенный сектор авторынка, на них пересели даже те автомобилисты, которые не выезжают за город. Однако такие машины порой приносят множество проблем.

Компания Mazda выпускает преимущественно надёжные автомобили, но этого не скажешь о Mazda CX-9. Владельцы данной модели жалуются на прочность кузова, проблемы с электроникой и плохую шумоизоляцию в салоне.

В последние годы автомобили Fiat-Chrysler занимают худшие позиции в рейтинге надёжности. Кроссовер Jeep Cherokee KL многих разочаровал низким качеством деталей и проблемами с коробкой передач.

Несмотря на высокий ценник, Audi Q7 не лишён проблем. Его хозяева сталкивались с неполадками тормозов и некоторых опций. При этом данные недостатки устранили на автомобилях 2015 модельного года.

Силовые агрегаты Dodge Durango достаточно надёжны, но навигация, система мультимедиа и другая электроника часто выходит из строя. Автомобиль Jeep Wrangler хорош для преодоления бездорожья, однако его хозяевам приходится мириться с шумами, треском и скрипами.

Nissan Pathfinder R52 нового поколения оказался не очень удачной из-за ряда дефектов силовой части, кузова и салона. Владельцы Infiniti QX60 не довольны качеством окраски, неполадками мотора и шумом в салоне. В перечень проблемных SUV также попали Jeep Grand Cherokee, Fiat 500L и Audi Q5.