Автоэксперты составили ТОП-5 инноваций автомобильного мира

Развитие инновационных технологий в автомобильной сфере продолжают удивлять покупателей. Автоэксперты составили ТОП-5 инноваций, представленных в концептуальных моделях, которые представят будущее автопрома.

Возглавил ТОП-5 инноваций автомобильного мира «прозрачный» капот концепт-кара Land Rover Discovery Vision. С помощью камер и датчиком на лобовое стекло проектируется картинка из-под авто, что позволит избежать нежелательного наезда на камень. На данный момент технология дорога, однако в ближайшие пару лет может стать доступнее.

Второе место досталось Ford и системе контроля здоровья, которая предполагает множество сенсоров и датчиков и позволит определить степень усталости водителя. Инновация позволит сократить количество аварий, а в паре с автопилотом возможна госпитализация водителя с приступом в больницу.

Третье место в рейтинге досталось сенсорным голограммам BMW, которые обеспечат более безопасное вождение, поскольку являются новым шагом развития систем управления голосом и жестами. За ним идут энергетические панели кузова Volvo, которые будут заряжаться быстрее литий-ионных батарей.

Замыкают ТОП-5 инноваций автомобильного мира система автопилота. На данный момент беспилотники имеют ряд недостатков, однако автопроизводители во всю работают над их совершенствованием.