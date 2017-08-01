Представлен ТОП-10 моделей, которые скоро уберут с авторынка

Часто спрос на ту или иную модель на авторынке падает, что вынуждает компании остановить производство и продажи. Автоэксперты составили ТОП-10 моделей с низким уровнем продаж, которые вскоре могут уйти с рынка.

Стоит отметить, что в рейтинге представлены не только устаревшие модели, на равнее оказались и новые модели, которые не пришлись по вкусу клиентам. Возглавила ТОП-10 Audi R8, поскольку немецкий бренд не намерен выпускать спортивную версию третьего поколения. Компания Audi также может убрать с авторынка модели TT Roadster и A5 Cabriolet.

В первой пятерке моделей претендующих на уход с авторынка оказались Buick LaCrosse и MW 3-Series Gran Turismo, несмотря на то, что кроссоверы в мире обретают всё большую популярность. Специалисты отметили, что модели выделяется из общего модельного ряда.

Следующие модели просто устарели и спокойно уйдут с рынка из-за низкого спроса: Chevrolet Impala и Chevrolet Sonic. Замыкают ТОП-10 моделей, которые вскоре уберут с рынка малоизвестные Chevrolet Spark и Chevrolet Volt, а также Mercedes-Benz SLC и Volkswagen Beetle, который был участником скандала с испытанием новых «безвредных» моторов на обезьянах.