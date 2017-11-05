Житель Омска сделал «Москвич» гоночным авто стоимостью 1 млн рублей

Авиамеханик Геннадий Серебрянский, житель Омска, сделал из старого «Москвича-400» гоночный автомобиль стоимостью 1 млн рублей. Авто «Иной» получило двигатель военного грузовика и панорамный люк Mercedes Benz, для участие в дрэг-рейсинге, гонка на 402 м.

Геннадий убрал задние двери «Москвича-400» и сделал передние шире. Также мужчина оборудовал авто поворотниками, габаритными фонарями, печкой, а также переключил дворники на аккумулятор, которые ранее работали от мотора. Автомобиль «Иной» мужчина собирал дома во дворе.

Москвич-400 «Иной» оснащен мотором V8 объемом 4,3 литра, который ранее стоял на ГАЗ-66. Чтобы мотор гармонично работал, пришлось несколько переделать авто: в багажнике расположил бензобак и радиатор. Краска нанесена кисточкой, однако житель Омска сообщил, что это отличительная черта рэт-рода – авто, которое выглядит старым (один из видов участников дрэг-рейсинга).

Также авто «Иной» обзавелся козырьком над лобовым стеклом, люком Mercedes Benz, стартером, переключателем зажигания, а приборная панель перенесена на капот. После внесенных изменений авто будут продавать за 800 000 рублей, поскольку не удается зарегистрировать в ГИБДД, несмотря на то, что стандартная цена модели 1 млн рублей.