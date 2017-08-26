В Норвегии медленный беспилотный автобус начнёт перевозить до 6 пассажиров за рейс

Норвежская компания Kolumbus запускает в стране платные перевозки на рейсовых автобусах с системами автономного управления. Правда, подобному транспорту разрешили перевозить не более шести человек на очень низкой скорости, пишет зарубежное издание Carcoops.

В первую очередь стоит отметить, что беспилотные машины по норвежским законам не могут ездить по дорогам общего пользования, в связи с этим в автобусах фирмы Kolumbus будет находиться водитель безопасности, который в чрезвычайной ситуации сможет взять управление транспортным средством на себя.

Кроме того, правительство страны постановило ограничить скорость автономного транспорта Kolumbus всего до 7,5 мили в час, то есть до 12 км/ч. Пользователи соцсетей отметили, что автобус будет ездить в три раза медленнее, чем способен передвигаться олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт.

Наконец, в салоне беспилотного автобуса одновременно могут находиться не более шести пассажиров. Отметим, что в салоне транспортного средства от Kolumbus имеется десять посадочных мест.