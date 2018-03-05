Porsche приостановил предзаказ на весь модельный ряд

Немецкий бренд Porsche остановил приём заказов на автомобили, взамен клиентам автопроизводителя предложили покупать авто, которые уже есть в наличие. Причиной стал новый экостандарт WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

На данный момент действует экологический стандарт NEDC (New European Driving Cycle), на смену которому уже в сентябре придет WLTP. В связи с этим производитель остановил предзаказ на весь модельный ряд. Специалисты Porsche продолжают тестировать модели и готовить к введению новых стандартов.

После того как стандарт начнет действовать, Porsche необходимо будет сертифицировать свои авто, прежде чем возобновлять продажи. Представители немецкого бренда сообщили, что клиенты могут подобрать себе авто из запаса машин, которые есть у официальных дилеров. Чтобы избежать резкого сокращения продаж, компания увеличила запасы каждого авто. Стоит отметить, что подобное производители часто делаю при переходе к новому поколению.

Отметим, что требования WLTP намного жестче, чем NEDC. Количество вредных выхлопов авто проверяют во время реального движения, а не в лаборатории, что обеспечит точные показатели и сократит возможность занижения уровня вредных выбросов.