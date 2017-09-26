Опубликована информация о линейке моторов Chevrolet Silverado

В начале нынешнего года на автомобильном рынке дебютировал Chevrolet Silverado нового поколения. Тогда представители компании заявили об изменениях линейки моторов, однако подробности были рассекречены только сейчас.

Премьера Chevrolet Silverado четвертого поколения состоялась в январе 2018 года. Тогда публике был представлен первый пикап General Motors на новой платформе Т1XX. Было объявлено об изменениях в моторном ряде, однако подробностей не сообщалось. На сегодняшний день стало известно, что под капотом пикапов будут 4- и 8-цилиндровые моторы. Некоторые двигатели также получат инновационную систему частичного отключения цилиндров.

Самой укомплектованная версия получит силовую установку на 6,2 литра с восьмью цилиндрами. Мотор способен генерировать 426 лошадиных сил. Для экономии топлива и уменьшения износа двигателя, агрегат оснащен системой, которая способна почти моментально поменять режим работы двигателя. В моторный ряд также входят 4-цилиндровый 314-мощный мотор, объем которого составляет 2,7 литра, и 6-цилиндровый 4,3-литровый двигатель отдачей 289 лошадиных сил.