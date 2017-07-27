Ford обзавелся собственной «Фабрикой погоды»

Американский производитель Ford открыл в Кельне технологичную «Фабрику погоды», которая способна воссоздать жару, лютый мороз и даже ураганы. Новый центр будут использовать для испытаний авто в различных условиях погоды.

«Фабрика погоды» Ford расположилась на участке длиной в 120 м. и шириной в 90 м., что позволяет тестировать сразу 10 авто. На территории центра расположено три климатических аэродинамических тоннеля. Один создает жару с помощью прожекторов с лампами в 4 000 Вт, что позволяет проверить кондиционер, а также шумы систем при разных температурах и влажности.

Второй предназначен для создания осадков, что позволит инженерам проверить видимость авто, эффективность мотора и кондиционер. Третий отвечает за ветер с максимальной скоростью до 120 км/ч и горную атмосферу до 5 200 м, что позволит тестировать авто для рынков с горной местностью.

Испытания предполагают оценку комфорта, надежности и долговечности авто, помимо этого тестируют электрику, тормозную систему, кондиционеры, буксировку грузов, а также работу систем во время пробок. Технологичный центр Ford в Кельне позволит инженерам испытать детали кузова на прочность при различной силе ветра, осадках, а также проверить обогрев фронтального стекла во время мороза. «Фабрика погоды» Ford расходует 11 мегаватт электричества. На строительство климатического центра ушло 70 млн евро.