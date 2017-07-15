В Италии остановят массовое производство Fiat

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles остановит производство массовых авто Fiat в Италии уже в следующем месяце. Представители компании сообщили, что будет сделан упор на выпуск моделей премиальных марок.

В июне производство Alfa Romeo Panda перенесут на предприятие в Польше. А на заводах FCA в Неаполе и Турине будут собирать кроссоверы Maserati и Jeep, где остановят производство Alfa Romeo Mito. В Турине уже налажен выпуск Maserati Levante, поэтому освободившуюся линию переоборудуют для выпуска второго внедорожника.

Представители Fiat Chrysler Automobiles отметили, что остановка производства массовых авто и переоснащение конвейеров для премиальных брендов позволит проще перейти на гибридные версии авто в линейке. Напомним, что план развития предусматривает отказ от дизельных авто к 2022 году, а премиальные бренды обзаведутся гибридными модификациями. В 2020 году появится первая электрическая модель Maserati Alfieri.