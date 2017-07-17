Mercedes-Benz будет выпускать компактные электрокары на заводе во Франции

В сети появилась информация о том, что автомобилестроительный немецкий концерн Daimler вложит 500 миллионов евро во французское производство в городе Амбах. Концерн расширит и переработает завод для изготовки компактных Mercedes-Benz с электромоторами.

На данный момент завод в Амбах выпускает модели бренда Smart, под капотом у которых электродвигатели и бензиновые моторы. Представители компании заявили, что Daimler планирует основать широкомасштабную сеть производства компактных моделей Mercedes-Benz с электречискими силовыми установками.

На мощностях завода в Амбах с конвейера сходит более 80 тысяч машин в год. Для того чтобы соответствовать требованиям, производство в Амбах оснастят дополнительным оборудованием и расширят количество рабочих мест. Эксперты считают, что электрический Mercedes-Benz будет призван конкурировать с Tesla Model 3. В компании заверяют, что прекращать производство автомобилей с ДВС Mercedes-Benz не собирается.