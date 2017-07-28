Минитранс Германии требует отозвать более 60 000 авто Porsche

Министерство транспорта Германии требует отозвать более 60 000 авто Porsche. Причиной отзывал стало неисправное программное обеспечение, которое отображает заниженные показатели вредных выборосов.

В частности речь идет об отзыве 53 000 автомобилей Porsche Cayenne, которые оснащены турбодизелем объемом 4.7 литра, а также 7 000 Porsche Macan в версии с двигателем объемом 3.0 литра.

Несмотря на то, что обе силовые установки автомобилей Porsche работают на топливе, которое отвечает стандарту «Евро-6», Минтранс Германии требует отозвать машины из-за неисправного ПО. Власти требуют, чтобы производитель установил другое программное обеспечение, которое не будет занижать показатели выбросов оксида азота, что запрещено новым экологическим стандартном.

Напомним, что ранее автоконцерн Volkswagen сообщил об отзыве Caddy и Passat, которые оснащены неправильным ПО, в результате чего ненамеренно был занижен уровень вредных выбросов.