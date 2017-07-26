На аукцион выставили мотоцикл Harley-Davidson из "Терминатор-2"

Мотоцикл Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, принимавший участие в фильме американского режиссера «Терминатор-2: Судный день» продадут с молотка на аукционе Profiles in History. За мотоцикл из культовой киноленты организаторы аукциона намерены выручить от 200 000 до 300 000 долларов.

При съемках легендарной киноленты использовались три мотоцикла Harley-Davidson FLSTF Fat Boy. После окончания работ над фильмом, байки отправились в музеи. Один из них стал экспонатом центрального офиса бренда в городе Милуоки, второй отправили в Star Cars в Тенесси. Третий же попал в коллекцию известного американского актера Арнольда Шварценеггера, сыгравшего главного персонажа в названном фильме.

В обозримом будущем таким мотоциклом может обзавестись любой желающий, у которого будет возможность выложить от 200 000 долларов за машину. Технические параметры байка пока держатся в секрете.

Вместе с этим мотоциклом на аукцион выставили байк из фильма «Судья Дредд». Этот байк обойдется от 20 000 до 30 000 долларов. Еще одним лотом, заслуживающим внимания, стала модель космического корабля из фильма «Чужие».