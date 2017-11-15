В Brilliance рассказали о планах по производству автомобилей в России

Китайцы планируют возобновить в России выпуск машин марки Brilliance. РФ рассматривается производителем как стратегический рынок, и ему предстоит найти партнера для организации сборки своей продукции в стране, о чем проинформировали представители бренда.

Brilliance и российское предприятие «ДерВейс» собирали в Черкесске кроссоверы V5, а также седаны H230 и H530 на протяжении пяти лет, однако это сотрудничество исчерпало себя. Теперь китайская компания снова решила выпускать свои машины в РФ, но не намерена возобновлять партнерство с «ДерВейсом», так как этот завод не поддерживается государством.

В данное время китайцы не озвучивают кандидатов на сотрудничество в России для производства машин Brilliance. По мнению некоторых специалистов, в качестве партнера компании может выступить калининградское предприятие «Автотор». Сейчас на этом заводе собираются автомобили нескольких марок, в том числе компании FAW.

В Китае Brilliance имеет совместные предприятия с BMW и Renault. Компания допускает вероятность того, что названные марки выступят посредниками в вопросе производства автомобилей китайского бренда в России.