Представлена лимитированная версия универсала Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition

Ограниченное издание немецкого премиального универсала Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition появилась на автопынке. Этот автомобіль презентовали несколько месяцев, а над поработали мастера из популярного немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.

Инженеры ABT Sportsline произвели доработки над 8-цилиндровым битурбированным мотором объемом 4,0 литра, внедренным в Audi RS6, увеличив его производительность до 695 «лошадок». Благодаря такому обновлению, новый универсал теперь сможет брать разгон до первой «сотни» за 3,7 секунды при предельной скорости в 320 км/ч.

Кузов Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition окрасили в оттенок Nogaro Blue, который отсылается к первой модели Audi RS. Модель получила черные колесные диски размером 21 дюйм, которые просто идеально сочетаются с синим цветом кузовам. Каждый автомобиль издания украсили логотипом «Nogaro Edition» и пронумерованной табличкой.

Для покупки ограниченной версии Audi RS6 Avant Nogaro Edition автолюбителям придется поучаствовать в аукционах, так как оформление предзаказов началось раньше, чем выпустили модель. Премиальный лимитированный универсал обойдется в 124 200 евро, что равно 19 085 838 рублей по текущему курсу.