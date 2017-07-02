Электронные ОТТС могут внедрить уже с 2019 года

Росстандарт отправил компании «Электронный паспорт» предложение о разработке инфраструктуры для перехода на электронный формат ОТТС. Сообщается, что первые ОТТС начнут оформляться осенью 2018 года, а с 2019 года такой услугой могут воспользоваться все машиностроительные компании.

Об этом сообщает пресс-центр Росстандарта. Отмечается, что Одобрением типа транспортного средства признается документ, оценивающий соответствие транспорта стандартам техрегламенту Таможенного союза, установленным в отношении типа транспортного средства либо шасси. Это предоставляет право на выпуск и продажи автомобилей, а кроме того его импорт и растаможивание. Помимо всего, данный документ необходим при исчислении транспортного сбора.

Эксперты подчеркивают, что внедрение электронных ОТТС должен обеспечить предельную прозрачность оформление документации и уменьшит срок ее выдачи. Еще это даст возможность упростить процедуру оформление электронного паспорта на автомобиль. В итоге появление электронного ОТТС увеличит эффективность работы исполнительных органов власти, в ведении которых относят выдачу данных документов.